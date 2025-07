Morte Diogo Jota il Liverpool | Siamo sconvolti chiediamo privacy per la famiglia

Il mondo del calcio è in lutto per la perdita di Diogo Jota, talento portoghese e cuore pulsante del Liverpool. La tragica scomparsa del 28enne ha sconvolto tutti, e il club ha chiesto rispetto e privacy per la famiglia in questo momento così difficile. La comunità calcistica si unisce nel cordoglio, ricordando con affetto un giocatore che ha lasciato un'impronta indelebile. Restiamo vicini ai suoi cari in questo dolore immenso.

Il comunicato ufficiale del Liverpool dopo la tragica notizia della morte di Diogo Jota, attaccante portoghese. Tutti i dettagli Il Liverpool Football Club ha espresso il proprio profondo sconforto e dolore in seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane attaccante portoghese di 28 anni. In un comunicato ufficiale, il club ha confermato che Jota . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morte Diogo Jota, il Liverpool: «Siamo sconvolti, chiediamo privacy per la famiglia»

Diogo Jota è morto in un incidente, calcio sotto shock: il giocatore del Liverpool aveva 28 anni - Una terribile tragedia scuote il mondo del calcio: Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, ha perso la vita in un drammatico incidente.

