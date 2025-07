Pronostico Palmeiras-Chelsea | altra insidia brasiliana per i Blues

Tra emozioni e sorprese, il confronto tra Palmeiras e Chelsea si prospetta come una sfida avvincente nel cuore del Mondiale per Club 2025. I brasiliani, padroni di casa, vogliono sovvertire i pronostici e continuare la loro corsa. I Blues, invece, cercano di mantenere viva la loro strada europea in un torneo ricco di insidie sudamericane. Quale sarĂ il risultato finale? Scopriamolo insieme!

Palmeiras-Chelsea è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Il Chelsea è l'unica squadra del Vecchio Continente "sopravvissuta" nel lato sinistro del tabellone della fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club, quello che ha riservato le maggiori sorprese con le eliminazioni inaspettate di Inter e Manchester City. I londinesi diventano a questo punto i favoriti per l'accesso alla finalissima della manifestazione internazionale rivoluzionata dalla Fifa a partire da quest'edizione.

