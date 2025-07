Morte Diogo Jota la carriera dell’attaccante portoghese

Il calcio piange una perdita gravissima con la tragica scomparsa di Diogo Jota, talento portoghese e stella del Liverpool. A soli 28 anni, il suo cammino si è spezzato in un incidente stradale in Spagna, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi. Recentemente sposato con Rute Cardoso e padre di tre figli, Jota aveva appena vissuto uno dei momenti più felici della sua vita. La sua carriera e il suo sorriso resteranno per sempre impressi nella memoria di tutti.

Il calcio è in lutto per la morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo. Il 28enne di Massarelos è stato coinvolto con il fratello in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna. Si era sposato pochi giorni fa, il 22 giugno 2025, con la fidanzata di lunga data Rute Cardoso. La coppia aveva tre figli Diogo José Teixeira da Silva nasce il 4 dicembre del 1996 in una frazione nei pressi del comune Porto e inizia la carriera calcistica nel Paços de Ferreira, dove debutta nel 2014. In campionato fa il suo esordio il 20 febbraio 2015 nel 2-2 contro il Vitória Guimarães, mentre il 17 maggio seguente realizza la sua prima rete nella massima serie portoghese nel successo per 3-2 contro l’ Académica, diventando a 18 anni, 9 mesi e 10 giorni il più giovane realizzatore del club in campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morte Diogo Jota, la carriera dell’attaccante portoghese

