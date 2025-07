Stadio Ciro Vigorito pubblicato l’avviso pubblico per il potenziamento del segnale radiomobile

Un passo importante per migliorare la connessione dello stadio Ciro Vigorito arriva con la pubblicazione dell’avviso pubblico per il potenziamento del segnale radiomobile. Questo progetto, volto a garantire un’esperienza più fluida ai tifosi e agli spettatori, rappresenta un grande passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture sportive della zona. Enzo Lauro, consigliere delegato allo Sport, spiega i dettagli di questa iniziativa che promette di rivoluzionare l’uso della tecnologia in occasione degli eventi.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato pubblicato all’albo pretorio l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la realizzazione e gestione di un servizio Das (Distributed antenna system) multioperatore per il potenziamento e l’ottimizzazione del segnale radiomobile occorrente allo stadio Ciro Vigorito. A darne notizia è il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, che spiega: “Abbiamo riscontrato una crescente esigenza di potenziamento della copertura del segnale cellulare abilitante i servizi di comunicazioni mobili presso la propria struttura Stadio Ciro Vigorito per garantire continuità di comunicazioni sia rispetto agli attuali impianti di fonia fissa, mobile e WIFI che a supporto dello sviluppo di eventuali nuovi servizi per il personale e l’utenza della struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stadio Ciro Vigorito, pubblicato l’avviso pubblico per il potenziamento del segnale radiomobile

In questa notizia si parla di: stadio - ciro - vigorito - pubblicato

Stadio Ciro Vigorito, ok alla concessione d’uso al Benevento Calcio per la prossima stagione calcistica - La Giunta comunale di Benevento, guidata dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la concessione d’uso dello stadio Ciro Vigorito e del campo Imbriani per la stagione 2025-2026.

Stadio Ciro Vigorito, pubblicato l’avviso pubblico per il potenziamento del segnale radiomobile; Sponsor Experience: una giornata esclusiva allo Stadio Ciro Vigorito; Stadio 'Ciro Vigorito', ok alla concessione d'uso al Benevento Calcio.

De Luca apre al restyling del “Vigorito”: Mastella rilancia e prepara l’iter per l’ammodernamento dello stadio - Nuove prospettive per lo stadio “Ciro Vigorito”, grazie all’apertura ufficiale della Regione Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, a finanziare un intervento strutturale di ... Secondo sanniosport.it

Stadio 'Ciro Vigorito', ok alla concessione d'uso al Benevento Calcio - MSN - La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla concessione d'uso dell'impianto sportivo 'Ciro Vigorito' e ... Lo riporta msn.com