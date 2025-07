Pupo torna a cantare in Russia | Putin mai conosciuto vado dove mi pagano

Pupo torna sotto i riflettori con una scelta discutibile: una tappa in Russia durante il suo prossimo tour mondiale. Quando gli viene chiesto il motivo di questa decisione, senza filtri risponde: “Vado dove mi pagano”. Una risposta che solleva molte domande sulla sua posizione e sulle implicazioni di questa scelta. Ma quali sono le reazioni del pubblico e degli addetti ai lavori? Scopriamolo insieme.

Pupo, in procinto di cominciare il suo prossimo tour mondiale, annuncia una tappa in Russia. E a chi gli chiede perchĂ© abbia accettato di esibirsi nel Paese che ha invaso l’Ucraina, risponde senza esitazioni: “Vado dove mi pagano”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pupo - russia - vado - pagano

Al Bano in Russia 2 anni dopo le critiche a Pupo, lui si difende: “Sono un messaggero di pace” - Dopo due anni di polemiche e divergenze, Al Bano torna in Russia, questa volta con Iva Zanicchi a San Pietroburgo, per dimostrare il suo ruolo di messaggero di pace.

Le clamorose rivelazioni di #Open! Perché in Italia e negli altri paesi del mondo invece si esibisce gratis, come qualsiasi altro cantante del resto.. https://t.me/russiantourinternational/25983… Vai su X

«Ci vado per portare la pace». Ma la decisione attira le polemiche Vai su Facebook

Pupo torna a cantare in Russia: “Putin mai conosciuto, vado dove mi pagano”; Pupo e la verità sulla Russia: «Putin? Vado a Mosca perché mi pagano»; Pupo: “Io con Putin? Canto in Russia perché mi pagano”.

Pupo torna a cantare in Russia: “Putin mai conosciuto, vado dove mi pagano” - E a chi gli chiede perché abbia accettato di esibirsi nel Paese che ha invaso l’Ucraina, risponde senza ... Secondo fanpage.it

Pupo: «Canto in Russia e ovunque mi pagano. Al gioco ho sperperato 4 milioni ma ho smesso da vent’anni. Il sesso? Compulsivo e con chiunque» - E proprio sulla decisione di inserire la Russia nel tour, Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ... Da msn.com