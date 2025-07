Canone speciale Rai Confartigianato | Aziende aretine sotto attacco

La recente ondata di richieste di pagamento del canone speciale RAI, inviate a migliaia di aziende aretine, suscita forte preoccupazione e indignazione. Confartigianato si schiera compatta contro questa pratica ingiusta, che colpisce imprese senza apparecchi radiotelevisivi e sembra più un tentativo di intimidazione che una reale esigenza fiscale. È fondamentale difendere i nostri imprenditori da questi abusi e garantire trasparenza e rispetto delle normative. La lotta contro queste ingiustizie continua con determinazione.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Confartigianato scende in campo contro l’ennesima ondata di richieste di pagamento del canone speciale RAI, r ecapitate in questi giorni a migliaia di imprese aretine, anche a quelle che non possiedono alcun apparecchio radiotelevisivo. Un comportamento inaccettabile, che sembra mirare a spaventare gli imprenditori inducendoli a pagare per evitare accertamenti, sanzioni o contenziosi, pur non essendo tenuti a farlo. “La misura è colma – tuona Marco Bacci, Responsabile provinciale delle categorie di Confartigianato Arezzo – Da anni denunciamo questi solleciti aggressivi, spesso infondati, che creano confusione e alimentano incertezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it