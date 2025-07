Atalanta garanzia Pasalic | altri tre anni per il fedelissimo Sarà una chiave nell' attacco di Juric

L'Atalanta conquista un altro tassello importante con la firma di Pasalic fino al 2027, confermando il suo ruolo di pilastro nell’attacco di Juric. Il fedelissimo croato, protagonista sotto Gasperini, si prepara a essere ancora una chiave strategica per le ambizioni nerazzzurre. Con Mario che rinnova fino al 2028, la Dea si prepara a scrivere nuove pagine di successo. La stagione promette emozioni e innovazioni tattiche, e Pasalic sarà al centro di tutto.

