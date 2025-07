Equipe di medici anestesisti salvano la vita ad un castiglionese

la mio più profondo apprezzamento per il loro straordinario gesto di dedizione e competenza. Questi eroi silenziosi dimostrano ogni giorno quanto il talento e la passione possano fare la differenza tra la vita e la morte, rafforzando il legame di fiducia tra medici e comunità. Un esempio che ci ispira a credere nel valore del servizio pubblico e nella forza della solidarietà umana.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Si chiamano Sofia, Roberta e Michele e sono gli anestisisti, in servizio anche all'Ospedale "Santa Margherita" di Cortona, che hanno salvato la vita ad un castiglionese che a seguito di un intervento chirurgico ha avuto importanti complicazioni. L'episodio risale a qualche settimana fa e nei giorni scorsi sono stati ricevuti a Palazzo San Michele dal Sindaco Mario Agnelli. "Li ho voluti conoscere per esprimere loro il mio personale riconoscimento nell'affrontare quei concitati minuti con grande professionalità, coraggio e sangue freddo rendendo quasi normale un evento straordinario" dichiara il sindaco Mario Agnelli.

