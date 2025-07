Libero Cinema in Libera Terra 2025 | dall’8 al 19 luglio la 20esima edizione

Libero Cinema in Libera Terra torna nel 2025 per la sua ventunesima edizione, un appuntamento imperdibile che unisce cinema, impegno sociale e lotta alle mafie. Dal 8 al 19 luglio, il festival itinerante attraverserà l’Italia, portando storie di speranza e rinascita nelle piazze, nei parchi e nei territori confiscati. Un’occasione unica per riflettere, emozionarsi e sostenere un futuro di legalità e libertà .

Torna Libero Cinema in Libera Terra. Dall’8 al 19 luglio 2025 andrĂ in scena la 20esima edizione del Festival di cinema itinerante contro mafie e corruzione. Per il ventesimo anno consecutivo il furgone di Libero Cinema in Libera Terra percorrerĂ le strade del Paese portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre e nei beni confiscati ai mafiosi e restituiti alla collettivitĂ con l’obiettivo di promuovere, attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici, percorsi di cittadinanza attiva, la difesa dei diritti universali. L’edizione 2025 si concentrerĂ in particolare sul tema del diritto al movimento e sulla fluiditĂ delle organizzazioni criminali mafiose, proponendo in piĂą piazze lo spettacolo Mafia Liquida il cinema disegnato dal vivo con Vito Baroncini alla lavagna luminosa e il documentario Allacciate le Cinture il Viaggio di Io Capitano in Senegal di Tommaso Merighi, una produzione Cinemovel Foundation in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione LAM per le arti contemporanee. 🔗 Leggi su Tpi.it