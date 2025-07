Bollino rosso per il caldo fino a sabato in Liguria | non era mai successo in questo periodo Mediterraneo temperature record | Previsioni

Un'ondata di calore senza precedenti attraversa la Liguria, con il bollino rosso che segna il massimo livello di allerta fino a sabato. Per la prima volta in questo periodo mediterraneo, le temperature record e le previsioni estreme ci invitano a prendere sul serio le misure di sicurezza. Quali sono i rischi e come prepararci? Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare questa emergenza climatica.

Massima allerta in tanti capoluoghi tra cui Genova, a cui è stato assegnato il bollino rosso per ondate di calore fino a sabato compreso. È la prima volta che la massima allerta in Liguria viene data a cavallo tra i mesi di giugno e luglio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bollino rosso per il caldo fino a sabato in Liguria: non era mai successo in questo periodo. Mediterraneo, temperature record | Previsioni

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - sabato - liguria

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social.

Bollino rosso per il caldo prorogato fino a venerdì in Liguria Vai su X

Bollino rosso per il caldo prorogato fino a venerdì in Liguria. Per la prima volta 5 giorni di seguito d'allerta a inizio estate #ANSA Vai su Facebook

Caldo record in Liguria almeno sino a sabato; Caldo in Liguria: 37 gradi e bollino arancione, domani potrebbe essere rosso; Autostrade: sabato (e Pasquetta) con il bollino rosso, le previsioni del traffico.

Bollino rosso per il caldo prorogato fino a venerdì in Liguria - Il ministero della Salute ha prorogato il bollino rosso per il rischio di ondate di calore a Genova fino a venerdì. Secondo msn.com

Ancora caldo a Genova, bollino rosso fino a venerdì 4 luglio. Colpo di calore, morto un 85enne. Tanti accessi al pronto soccorso - Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute ha prolungato ulteriormente di un giorno l’allerta di livello massimo per il caldo. Da ilsecoloxix.it