Il Senato dà il via libera all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, segnando un passo decisivo nella riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni. Questa misura introduce una distinzione chiara e definitiva tra giudici e procuratori, regolando in modo indipendente i loro percorsi professionali. È un cambiamento che promette di rivoluzionare il sistema giudiziario italiano, rafforzando trasparenza e merito. La vera sfida ora è...

Il Senato ha dato il via libera all’ articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, che modifica l’articolo 102 della Costituzione. La novità più rilevante è la precisa distinzione tra magistrati giudicanti e requirenti, i cui percorsi professionali saranno regolati separatamente. È un passaggio chiave della riforma della Giustizia voluta dal governo Meloni, che punta a creare una netta divisione tra giudici e procuratori. Il giorno precedente il Senato aveva approvato l’ articolo 1, che attribuisce al presidente della Repubblica la presidenza di due diversi Consigli superiori della magistratura (Csm): uno per i giudici e uno per i procuratori, coordinati da un’Alta Corte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Senato approva l’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati

