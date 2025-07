Alcolock cos' è e come funziona

L'alcolock COS 232 rappresenta una svolta nella sicurezza stradale, installato nelle auto di chi ha già avuto problemi con l'alcol. Questo dispositivo intelligente impedisce l'avvio del veicolo se il guidatore risulta positivo all'alcol, contribuendo a prevenire incidenti e salvaguardare vite umane. Con il suo funzionamento semplice ma efficace, l’alcolock diventa un alleato fondamentale nel rispetto delle nuove regole del codice della strada. Un passo decisivo verso strade più sicure per tutti.

In base alle regole del nuovo codice della strada, sarà installato nelle auto di chi è già stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Impedisce al mezzo di accendersi se chi guida è positivo all'alcol. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Alcolock, cos'è e come funziona

In questa notizia si parla di: alcolock - funziona - stato - regole

Salvini firma il decreto sull’Alcolock: come funziona il dispositivo che non fa partire l’auto se il conducente ha bevuto - Matteo Salvini ha firmato il decreto che introduce gli alcolock, dispositivi innovativi destinati a prevenire incidenti causati dall’uso di alcool alla guida.

Il ministro dei Trasporti ha firmato il decreto con le regole per il nuovo sistema di controllo. Lo scopo è scoraggiare la guida in stato di ebbrezza, ma il meccanismo rischia di essere limitato sul nascere. Vi spieghiamo perché Vai su Facebook

Salvini firma il decreto Alcolock: che cos'è e come funziona. Chi lo dovrà installare? Vai su X

Salvini firma il decreto alcolock, cosa cambia per i recidivi; Salvini firma il decreto sull'alcolock, le indicazioni ufficiali sul codice della Strada e chi dovrà montarlo; Scatta l’obbligo dell’alcolock: dove si monta, come funziona e quanto costa.

Targhe monopattini e alcolock: arrivano le regole tecniche ma mancano i costi e gli installatori - Dopo sei mesi di attesa, arrivano i primi dettagli tecnici su targhe per monopattini elettrici e dispositivi anti- Segnala moto.it

Alcolock obbligatorio per i recidivi: firmato il decreto, ecco tutte le novità - Secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada, l’installazione dell’Alcolock è obbligatoria per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ... milanofinanza.it scrive