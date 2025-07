A Cerreto Sannita concluso il corso Pasticci…Amo

A Cerreto Sannita, si è concluso con grande entusiasmo il corso “Pasticci…Amo” presso il laboratorio DolceMente, un’esperienza educativa che ha unito sapori e crescita personale. Promosso dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” nell’ambito del progetto “Insieme tra...”, questo percorso ha coinvolto gli studenti delle prime due medie, alimentando passione e creatività nel mondo della pasticceria sociale. Un traguardo importante che dimostra come la scuola possa diventare cuore di opportunità e innovazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Programma “Scuola Viva” Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, si conclude il corso “Pasticci.Amo” del laboratorio di pasticceria sociale DolceMente. S’è concluso, presso il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa iCare, il corso “Pasticci.Amo” per gli alunni della I e II Media dell’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita (BN), nell’ambito del progetto scolastico “Insieme tra tradizioni e innovazioni” del Programma “Scuola Viva” 2021-2027. Un’operatrice di DolceMente, Valentina Cassella, ha svolto 10 moduli formativi in orario scolastico, per un totale di 30 ore, dove agli apprendisti pasticcieri sono state, dapprima, presentate le materie prime e il loro utilizzo all’interno della pasticceria, nonchè le attrezzature utilizzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it