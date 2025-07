Due uomini trovati morti in un’abitazione a Napoli

Una tragica scoperta scuote Napoli: due uomini, forse fratelli, sono stati trovati morti in un’abitazione dei Quartieri Spagnoli. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso, e i primi sospetti indicano una possibile tragedia familiare con colpi d'arma da fuoco. La città si interroga su cosa abbia potuto scatenare questa drammatica vicenda. Restiamo aggiornati per comprendere meglio i dettagli di questa inquietante vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due uomini, forse due fratelli, secondo le prime notizie, sono stati trovati senza vita in un’abitazione dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. Sul posto, in vico Santo Spirito, sono al lavoro gli investigatori della Polizia di Stato e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, qualcuno avrebbe udito colpi d’arma da fuoco. Non si esclude che uno dei fratelli abbia ucciso l’altro e poi abbia rivolto l’arma contro di sè. Un’ipotesi che attende comunque di essere confermata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due uomini trovati morti in un’abitazione a Napoli

