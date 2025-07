Rapinatore con felpa rosa terrorizza l'Aurelio l'identikit | Aspetto possente e accento romano

Una nuova minaccia scuote l’Aurelio: un rapinatore in felpa rosa, dal volto possente e con forte accento romano, ha messo a segno tre colpi, seminando paura tra i residenti. Con bermuda e scarpe da ginnastica, si aggira con fare minaccioso, rendendo l’identikit ancora più difficile da scovare. La polizia intensifica le ricerche: la vostra collaborazione può essere fondamentale per catturarlo e restituire serenità al quartiere. Continua a leggere per scoprire come aiutarci.

Aurelio, tre colpi in una giornata: caccia al ladro con la felpa rosa, ha rubato quasi mille euro in contanti in meno di un'ora - Gli sono bastati il fisico possente e l'aria minacciosa per derubare in meno di un'ora ben tre negozi di Valle Aurelia: due supermercati e un fast food dai quali ... Da ilmessaggero.it