LA SCHIUMA DEI GIORNI di Boris Vian | recensione

Domenica 29 giugno abbiamo avuto il piacere di partecipare a un'evento organizzato dalla libreria Librando-Libri in movimento di Gallarate: la maratona di lettura di un romanzo eccezionale, La schiuma dei giorni di Boris Vian, tradotto da Gianni Turchetta per Marcos y Marcos. Trama. Colin è un giovane parigino ricco e annoiato. Passa il tempo dedicandosi a ricette inverosimili, strimpellando bizzarri strumenti di sua invenzione, bighellonando con Chick – il suo migliore amico – un ingegnere spiantato e sperperone che ha uno strano pallino: collezionare le opere di Jean-Sol Partre. Poi, nella vita del signorino entra, in modo esplosivo, l'amore.