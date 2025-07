Firenze agenti aggrediti nel carcere di Sollicciano

Una nuova aggressione scuote il carcere di Sollicciano a Firenze, sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nelle strutture penitenziarie italiane. Questa volta, protagonisti un detenuto extracomunitario e gli agenti che, con prontezza e coraggio, sono riusciti a contenere l‚Äôincidente. La situazione rimane critica e richiede interventi urgenti per garantire la tutela di chi lavora ogni giorno in prima linea. √ą fondamentale agire subito per evitare che episodi simili si ripetano.

Firenze, 3 luglio 2025 - Nuova aggressione contro agenti nel carcere fiorentino di Sollicciano. E' quanto denuncia Francesco Oliviero, segretario Sappe per la Toscana. Protagonista "un detenuto extracomunitario", che "durante il tragitto verso la cella, in un improvviso scatto d'ira e senza alcuna provocazione, ha iniziato a infrangere alcune finestre del corridoio, danneggiando strutture dell'Istituto. Solo grazie al tempestivo e risoluto intervento di due agenti si √® riusciti ad arginare il comportamento violento e a condurre il soggetto nella propria cella" dove "la sua aggressivit√† √® nuovamente esplosa: ha colpito con un pugno alla tempia uno degli agenti e ha tentato di aggredire entrambi con un frammento di vetro, minacciandoli di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Firenze, agenti aggrediti nel carcere di Sollicciano

