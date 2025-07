Leonardo Bertulazzi dopo l' estradizione dall' Argentina per l’ex brigatista ci sarà un processo bis a Genova

Dopo 45 anni di latitanza, Leonardo Bertulazzi, ex brigatista, torna sotto i riflettori con l’estradizione dall’Argentina in Italia. La Corte Suprema argentina ha dato il via libera, aprendo la strada a un processo a Genova per il sequestro Costa e l’adesione a banda armata. Un capitolo di giustizia che si riaccende a distanza di mezzo secolo dai fatti: sarà una battaglia di prove.

La sua latitanza durava da 45 anni. Per il sequestro Costa e la partecipazione a banda armata l'accusa dovrà presentare elementi di prova a mezzo secolo dai fatti La Corte suprema di giustizia dell'Argentina ha autorizzato l'estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, un ex membro delle Br.

Argentina: ok Corte suprema a estradizione ex Br Leonardo Bertulazzi - Una svolta importante nelle questioni di giustizia internazionale: l’Argentina ha dato il via libera all’estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex brigatista rossa, verso l’Italia.

La corte suprema argentina ha dato il via libera alla estradizione verso l’Italia di Leonardo Bertulazzi, ex Br riparato in Argentina fin dai primi anni 80. La polizia lo ha già prelevato per condurlo negli uffici dell’Interpol. Vai su X

#2luglio2025 Argentina, la Corte suprema autorizza l'estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse, latitante da 45 anni e che ne deve scontare 27 in carcere. Dopo la sentenza è stato nuovamente arrestato fonte: Corriere dell Vai su Facebook

L’Argentina concede l’estradizione per l’ex br Leonardo Bertulazzi: condannato in Italia per il sequestro Costa - L'Argentina ha deciso per l'estradizione di Leonardo Bertulazzi, membro della colonna genovese delle Brigate Rosse e già condannato in Italia per il sequestro ... Segnala fanpage.it

Nuovo processo per l’ex Br Bertulazzi dopo l’estradizione in Italia dall’Argentina - È la garanzia fornita dall’Italia per ottenere il trasferimento dell’ex terrorista genovese, nonostante nel nostro Paese fosse stato condannato in contumacia. Da ilsecoloxix.it