Armi per Kiev bloccate dagli Usa in Polonia | attesa una telefonata Trump-Zelensky Mosca conquista Razino e Melevoje nel Donbass

In un contesto internazionale in continua evoluzione, le armi statunitensi destinate a Kiev sono state bloccare in Polonia, sollevando numerosi interrogativi sulla strategia occidentale. Mentre si attende una telefonata tra Trump e Zelensky, la situazione nel Donbass si aggrava con Mosca che avanza su Razino e Melevoje. Un momento cruciale per la geopolitica europea e globale si sta delineando, e il futuro resta incerto.

Roma, 3 luglio 2024 – Armi Usa dirette a Kiev sono state bloccate in Polonia. Si tratta di missili di precisione e  sistemi avanzati di difesa aerea sono state spedite da Washington, ma il Pentagono le ha poi congelate citando una “revisione delle capacità ”  in corso per garantire che l'assistenza militare statunitense "sia in linea con le sue prioritĂ Â di difesa strategica”. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un briefing avvenuto ieri al Ministero della Difesa Usa. Stati Uniti e Ucraina stanno intanto lavorando per organizzare una telefonata tra Trump e Zelensky. Le trattative sono iniziate martedì quando ha iniziato a diffondersi la notizia che gli Usa avevano bloccato le spedizioni di armi all'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armi per Kiev bloccate dagli Usa in Polonia: attesa una telefonata Trump-Zelensky. Mosca conquista Razino e Melevoje nel Donbass

