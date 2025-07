Bologna il comandante provinciale dei carabinieri Ettore Bramato e il punto sui controlli in piazza XX Settembre

A Bologna, il comandante provinciale dei Carabinieri, Ettore Bramato, ha fatto il punto sui controlli in piazza XX Settembre, garantendo sicurezza e serenità ai cittadini. Con un impegno costante, le forze dell'ordine monitorano la zona per prevenire ogni forma di illegalità, assicurando che questa affascinante piazza rimanga un luogo di aggregazione sicuro e vivace. La collaborazione tra forze dell’ordine e comunità è fondamentale per mantenere alta l’attenzione e la tutela del territorio.

