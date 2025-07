Il Pisa Beach Soccer under 20 vola alle finali nazionali

Il sogno dei giovani talenti del Lenergy Pisa Beach Soccer si realizza: con una vittoria emozionante ai rigori, la squadra Under 20 conquista le finali nazionali a Cirò Marina. Una prestazione di carattere e determinazione che dimostra il grande potenziale del settore giovanile pisano. Questo risultato straordinario apre le porte a un nuovo capitolo di successi, confermando che il futuro del beach soccer italiano passa anche da Pisa.

Pisa, 03 luglio 2025 - I ragazzi dell'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer debuttano alla grandissima a San Benedetto del Tronto. Nel recupero dell'ultima giornata del girone B di campionato, la squadra di mister Miglionico si è aggiudicata ai tiri di rigore una sfida mozzafiato contro l'Icierre Lamezia Beach Soccer, di fatto un vero e proprio spareggio per un posto in semifinale a Cirò Marina. La gara comincia in salita per i nerazzurri, sotto nei primi tre minuti per le reti di Rai e Tutino. A metà del periodo Luperini accorcia le distanze, al 10' Bacci pareggia i conti su calcio d'angolo, poi il portiere Rubino beffa il Lenergy Pisa con il nuovo vantaggio avversario.

