Amici spariti in mare a Taranto trovato anche il corpo di Domenico Lanzolla | sonar per cercare gli altri due

Una tragedia in mare ha scosso Taranto: sono stati trovati i corpi di Domenico Lanzolla e Claudio Donnaloia tra i dispersi di una battuta di pesca. Le operazioni di ricerca proseguono con il sonar, sperando di salvare gli altri due amici coinvolti. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa drammatica perdita. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa tragica vicenda.

Il cadavere del 60enne Claudio Donnaloia, il pi√Ļ giovane tra i quattro dispersi della battuta di pesca sportiva, √® il secondo naufrago recuperato senza vita dai soccorritori. Individuato anche un pezzo di divanetto e altro materiale compatibile con la struttura della barca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

