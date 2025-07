Nel 2024 593mila denunce infortuni 1.202 i morti

Nel 2024, il fronte della sicurezza sul lavoro si conferma cruciale, con oltre 593mila denunce di infortuni e 1.202 vittime mortali. Un dato che evidenzia la necessità di potenziare le misure di prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani e gli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. È fondamentale agire ora per ridurre questa triste tendenza e tutelare il benessere di tutti.

Nel 2024 gli infortuni denunciati all'Inail sono stati 593mila con una crescita dello 0,4% sul 2023 legata alla crescita delle denunce degli studenti, che sono salite a 78mila (+10,5%), di cui 2.100 per infortuni occorsi nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto). E' quanto emerge dalla Relazione annuale dell'Inail presentata oggi secondo la quale le denunce di casi mortali sono state 1.202, una in più rispetto al 2023. Per i lavoratori si registrano quattro decessi in meno, da 1.193 a 1.189, mentre i 13 casi mortali rilevati tra gli studenti sono cinque in più rispetto agli otto dell'anno precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net