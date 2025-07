Tajanisu Ius Scholae Camere sovranechi vuole voti testo FI

Il dibattito sulla cittadinanza in Italia si fa sempre più acceso, con proposte che mirano a riformare le vecchie norme. La nostra proposta di legge, lo Ius Italiae, mira a rendere più rigorosa e meritocratica la conquista della cittadinanza, richiedendo 10 anni di scuola con profitto. Per noi, la cittadinanza non è un diritto scontato, ma un riconoscimento serio e meritato. Così il ...

"E' il contrario. Noi abbiamo una proposta di legge che è lo Ius Italiae. Una parte è già diventata legge perché il governo ha preso la parte sullo Ius sanguinis, adesso abbiamo lo Ius Scholae. E la nostra proposta è diversa da quella del Pd. Noi diciamo: 10 anni di scuola con profitto, quindi è più restrittiva della situazione attuale. Noi vogliamo che la cittadinanza sia una cosa seria, quindi nessuna disponibilità al lassismo". Così il vicepremier e leader di Forza Italia ha risposto ai cronisti a margine dell'informativa al Senato su una eventuale disponibilità di FI sulla proposta del Pd sulla cittadinanza.

