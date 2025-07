Salerno Teatro Arbostella | dieci spettacoli per la XVIII stagione tra classici novità e risate

È stato presentato ufficialmente il ricco cartellone della XVIII stagione teatrale del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno, promettendo dieci spettacoli tra classici intramontabili, novità sorprendenti e momenti di pura risata. Una kermesse imperdibile per gli amanti del palcoscenico, che prenderà vita tra emozioni intense e divertimento assicurato. Non resta che scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante rassegna.

È stata ufficialmente presentata la XVIII edizione della stagione teatrale del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno. All’evento erano presenti Ermanno Guerra, consulente alla Cultura del Comune di Salerno, e Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. A fare gli onori di casa, Arturo Esposito, direttore artistico della rassegna, e la presidente Immacolata Caracciuolo. Il cartellone, ricco e variegato, unisce classici intramontabili a nuove proposte, con compagnie amatoriali di grande livello, attive sia in ambito regionale che nazionale. Una rassegna che continua nel solco tracciato dal fondatore Gino Esposito, a cui è dedicato il teatro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, Teatro Arbostella: dieci spettacoli per la XVIII stagione tra classici, novità e risate

