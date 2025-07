La Trinità della DC apparirà sicuramente nel DCU, ma non nel prossimo film, parola di James Gunn.

La Trinità della DC, composta da Superman, Batman e Wonder Woman, è destinata a unirsi nel futuro del DCU, ma non nel prossimo film, parola di James Gunn. Il co-CEO dei DC Studios ha svelato che il trio iconico apparirà in futuro, mentre il nuovo Superman di Gunn segna l’inizio di un universo condiviso tutto da scoprire. L’attesa continua: il futuro dei supereroi DC promette emozioni e rivoluzioni epiche.

