Inail | stabili le denunce di infortunio

Il panorama sul lavoro in Italia si conferma stabile ma preoccupante: nel 2024, infatti, le denunce di infortunio registrano un lieve aumento dello 0,4%, con un incremento di decessi tra gli studenti. La Relazione annuale dell'Inail mette in luce un quadro che richiede attenzione e interventi mirati, perché ogni vita conta e il miglioramento della sicurezza sul lavoro resta una priorità assoluta. Ecco i dettagli salienti.

11.45 Le denunce di infortunio sul lavoro sostanzialmente stabili nel 2024 (+0,4%); un morto in più dal 2023 al 2024 e in tutto 1.202 i casi mortali, in calo fra i lavoratori (da 1.193 a 1.189) ma in aumento fra gli studenti (da 8 a 13). Lo rileva l'Inail nella Relazione annuale presentata stamane. Le denunce di malattie professionali hanno toccato quota 88mila, il dato più elevato dal triennio 1976-1978 e +21,8% rispetto al 2023, rileva l'Istituto. Si contano circa 58mila lavoratori che hanno denunciato una o più patologie (+18,7%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

