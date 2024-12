Sport.quotidiano.net - Basket Unieuro, Piacenza va ko e arriva la seconda vittoria consecutiva

Forlì, 1 dicembre 2024 – Forlì centra lasuperando l’Assigecoper 88-82, al termine di una partita combattuta risolta soltanto da Cinciarini e compagni soltanto in avvio dell’ultimo periodo. Dei quattro biancorossi in doppia cifra, decisiva la prestazione di Pascolo, autore di 15 punti (7/7 al tiro) e 4 stoppate. L’aggancia così Rieti in classifica al sesto posto. Avvio shock dei padroni di casa, che non trovano fortuna nella metà campo offensiva e subiscono le sortite di Grimes (3-13). Capitan Cinciarini suona la sveglia ai suoi (15-15), quindi Perkovic in apertura difrazione marca il primo vantaggio casalingo (25-24). Pascolo e Tavernelli tentano poi l’allungo (30-26), maresta a contatto dall’arco e quindi grazie alle schiacciate di D’Almeida (46-42 al 20’).