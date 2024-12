Bergamonews.it - Aumento dei casi di morbillo nel mondo, il pediatra: “A Bergamo buona copertura coi vaccini”

Nei giorni scorsi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno evidenziato un incremento deidisu scala globale. Secondo le nuove stime, nelsono stati 10,3 milioni nel 2023, in crescita del 20% rispetto al 2022.Sono dati contenuti in un report congiunto, che mostrano anche come circa 107.500 persone, per lo più bambini di età inferiore ai 5 anni, siano morte a causa dinel 2023. Sebbene si tratti di un calo dell’8% rispetto all’anno precedente, “troppi bambini stanno ancora morendo a causa di questa malattia prevenibile”, ammoniscono le due agenzie.A determinare l’dei contagi, analizzano gli esperti, “unavaccinale inadeguata a livello globale. Ilè prevenibile con 2 dosi di vaccino; eppure più di 22 milioni di bambini hanno saltato la prima dose nel 2023.