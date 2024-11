Ilveggente.it - West Ham-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Ham-è una partita della tredicesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili.Le due sconfitte consecutive contro Newcastle e Inter sono ormai alle spalle: l’di Arteta ha ripreso la corsa. Prima ha pareggiato contro il Chelsea, una partita difficilissima, poi ha vinto contro il Nottingham e in settimana è andato a prendersi tre punti pesantissimi sul campo dello Sporting: giocando un calcio praticamente perfetto e chiudendo il match in goleada. Sì, la squadra di Arteta è tornata.Ham-: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE adesso, visto lo scontro diretto al vertice tra Liverpool e City, arriva una ghiotta occasione per cercare di recuperare punti su qualcuno. E magari chissà, domenica pomeriggio i Gunners potrebbero essere anche secondi in classifica alle spalle dei Reds di Slot.