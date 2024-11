Oasport.it - Tennistavolo, Italia in spolvero ai Mondiali Under 15: Danilo Faso argento, squadra di bronzo

ha conquistato una splendida medaglia d’ai15 di, andati in scena a Helsingborg (Svezia). Il giovane talento del movimentono si è distinto nel doppio in coppia con il colombiano Emanuel Otalvaro, venendo sconfitto nell’atto conclusivo dai favoriti cinesi Li Hechen e Tang Yiren per 3-0 (11-0; 11-8; 11-7). Si tratta di un traguardo storico per il Bel Paese, perché un azzurro non era mai salita sul secondo gradino del podio di una rassegna iridata giovanile o assoluta.Il 14enne palermitano, seguito dal tecnico Lorenzoni Nannoni, ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Abbiamo disputato una bellissima gara, vincendo molto bene nel primo turno per 3-0 contro due iraniani (Benyamin Faraji e Faraz Shakiba, ndr), uno dei quali è molto bravo ed è in semifinale nel singolare.