Iltempo.it - Siria nel caos, chi sono i "jihadisti del Levante" in guerra per lo Stato islamico

Chii ribelliche hanno preso Aleppo e ora puntano a rovesciare Assad per creare unoin? La denominazione è Hayat Tahrir al-Sham - HTS od Organizzazione per la liberazione del- gruppo che fa risalire le sue origini all'inizio dellacivilena e rimasto una pericolosa forza di opposizione per tutta la durata del conflitto. Nel maggio 2018, ricostruisce il Center for strategic and international studies, il gruppo èaggiunto alla lista delle organizzazioni terroristiche del Dipartimento di. Oggi può essere considerata un'organizzazione terroristicana relativamente localizzata, che mantiene un'ideologia salafita-jihadista nonostante la sua separazione pubblica da al-Qaeda nel 2017. La storia - Precursore di HTS fu Jabhat al-Nusra, fondata innel 2011 come affiliata di al-Qaeda all'interno dell'opposizione al regime di Assad.