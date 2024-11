Siria la decisione dei vescovi cristiani ad Aleppo | Restiamo con la nostra gente Chiediamo preghiere

Leggi su Open.online

», riferisce all'Ansa mons. Hanna Jallouf, vescovo dei latini e francescano. Nonostante, in, sia ormai finita sotto il controllo degli jihadisti del gruppo Hayat Tahrir al-Sham e dei ribelli al regime del dittatore Bashar al-Assad e puntino ora su Hama, idi tutte le confessioni cristiane hanno deciso di non abbandonare la città per «rimanere tutti con la». Non sono saliti quindi sui convogli delle Nazioni Unite, già partiti per portare civili e funzionari al sicuro. I religiosi contano sui buoni rapporti stabiliti dagli otto francescani presenti in città con tutte le comunità locali. Costanti i contatti con l'ambasciatore italiano a Damasco Stefano Ravagnan mentre tutti si chiudono in casa per il coprifuoco imposto dai miliziani scattato alle 16 italiane e che durerà 24 ore.