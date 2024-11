Ilgiorno.it - Sinigaglia senza sorprese, fra Como e Monza finisce con un salomonico pareggio

Leggi su Ilgiorno.it

, 30 novembre 2024 – L'atteso derby lombardo fracon unper 1 a 1, che va meglio al, che dopo il gol di Engelhardt ha impattato la partita con un gol di Caprari. Fabregas recupera Kempf, Van Der Brempt e Strefezza, mentre altri cinque titolari sono out, Reina al posto di Audero in porta,esaurito con un migliaio di tifosi monzesi. Subito al 4' Fadera si fa vedere, con un tiro fuori di poco.sicuramente più frizzante, nella fase iniziale grazie agli inserimenti di Strefezza e di Paz che gioca in posizione più avanzata del solito. Ilha più difficoltà a far girare palla con Kyriakopoulos sempre bloccato dai lariani. Primo tiro dei brianzoli è proprio del greco dalla distanza al 12', con una bella risposta di Reina. TVRGvsnella foto Samuele Birindelli () e Alberto Moreno Perez (30-11-2024 Stadio GiuseppeCampionato Serie A Enilive - 14a giornata foto Roberto Garavaglia/Agenzia Aldo Liverani sas La risposta dei lariani Ilinsiste ma sia Cutrone sia Paz non inquadrano la porta.