Settore immobiliare ancorato alla promessa di nuovi tagli die tassi

Ilchiude la settimana in rally, grazie ai segnali di riresa deledprospettiva didieda parte di Fed e BCE.BCE e Fed decise ad andare avanti con iIl dato preliminare dell’inflazione dell’Area Euro, per il mese di novembre, segnala una accelerazione al 2,2% dal 2% del mese precedente, ma il dato era complessivamente atteso.Il vice della BCE Philip Lane questa settimana ha confermato la persistenza di rischi al rialzo per l’inflazione, a causa delle “molte incertezze” legate a Stati Uniti, Medio Oriente, Cina e che il direttivo della BCE “procederà incontro dopo incontro” nel definire il percorso dei, ma “l’anno prossimo, in assenza dishock, potrebbe essere raggiunto questo equilibrio”.Anche l’intervento del falco Isabel Schnabel ha confermato la necessità di procedere con calma nell’adeguamento dei, indicando che “un approccio graduale per rimuovere la restrizione (monetaria) resta appropriato”.