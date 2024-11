Corrieretoscano.it - Sesso sotto le insegne del centro massaggi, tre denunce ad Arezzo

– Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, blitz della polizia diin unl’insegna delbenessere, questo quanto emerso dalle indagini, si offrivano alla clientela prestazioni di natura sessuale da parte di cittadine di nazionalità cinese,.La meticolosa e continuativa attività info-investigativa degli operatori di Polizia, è consistita in capillari controlli delle utenze utilizzate per pubblicizzare, tramite internet, le attività sessuali esplicite; frequenti verifiche volte all’identificazione dei soggetti titolari della ditta dedita all’associazione, coinvolti nei traffici illeciti legati al beauty center; ripetuti appostamenti nelle zone adiacenti al locale commerciale, per identificare la cerchia di clientela assidua frequentatrice del luogo.