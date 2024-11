Justcalcio.com - Serena ricorda la Fiorentina di Batistuta, Toldo, Rui Costa, Ranieri…

2024-11-29 07:05:47 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Il bel momento in cui il Associazione FirenzeCalciosecondo nelle ultime due edizioni della Conference League e quarto in Serie A ad un punto dal vantaggioci invita a rievocare il suo passato più illustre, quando, a metà degli anni ’90, guidati da Francesco, Ruie Gabriel Omar, La viola ha fatto innamorare un’intera generazione.E chi meglio di MARCA può percorrere la fascia (del tempo) con MARCA Michele(Venezia, 1970). Laera appena arrivata decima in Serie A –era stato promosso un anno prima guidato dae Stefan Effenberg– quando l’ex terzino sinistro dell’Atlético finì all’Artemio Franchi proveniente dalla Sampdoria nel 1995: ““Mi ha chiamato Ranieri, che poi ho conosciuto all’Atlético, per convincermi e ho passato tre anni meravigliosi”.