Ilrestodelcarlino.it - Scomparso da giorni, ritrovato morto lo storico barista Roberto Spallanzani

Reggio Emilia, 30 novembre 2024 - È statosenza vita, il58enne allontanatosi da casa sabato scorso. Il suo corpo era nelle gelide acque dell’Enza, sulla sponda parmense del torrente, non lontano dal ponte Montecchio-Montechiarugolo. L’hanno recuperato ieri verso le 14,30 le squadre di vigili del fuoco che, con carabinieri e polizia locale, avevano concentrato le ricerche in zona dopo che in mattinata era stata trovata la sua auto. Agli appelli social per rintracciarlo, si sono sostituite le manifestazioni di affetto verso i due figli, la madre e i fratelli., dal carattere estroso egestore di bar, a Cavriago era molto noto. Di recente aveva perso il padre Giuseppe.