Sbircialanotizia.it - Roma, Ranieri: “Serve tempo. De Rossi? Pellegrini ha provato a farlo restare”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa "Abbiamo giocatori importanti che stiamo cercando di riportare alla loro bellezza. Poi sarà l'allenatore a decidere chi tenere. Noi faremo tutto il possibile per cercare di accontentarlo.non è stata costruita in una notte, quindi dateci". Così l'allenatore dellaClaudio, in conferenza stampa .L'articolo: “. Deha” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.