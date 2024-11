Lanazione.it - Risorse minerarie, il Kazakistan all’orizzonte

Un paese che è diventato la prima economia dell’Asia centrale grazie alle suee alla sua posizione strategica. Uno stato che trova in Italia un partner importante, ma che ha alcune similitudini con la Toscana. Ilha presentato oggi a Firenze le sue attività in ambito geologico e finanziario nel seminario “e attività di estrazione del“ che si è svolto all’Hotel Villa Medici e organizzato da Federico Albini, console onorario del paese, insieme alla Fondazione dei geologi della Toscana, moderato dall’ex direttore della Nazione Gabriele Canè. Un convegno che è anche un’iniziativa che celebra i 125 anni dalla nascita di Kanish Satpayev, lo scienziato che ha aperto agli studi sulla geologia nel paese dell’Asia centrale, fattore che ha portato ilad essere uno dei più importanti a livello globale nel settore dei metalli rari, che sono fondamentali per la transizione ecologica, oltre che per tutti i nuovi sistemi tecnologici.