Quotidiano.net - Puglia, incendiato il portone di casa dell’eurodeputato Ventola (FdI). Lui e la famiglia erano in casa

Leggi su Quotidiano.net

Canosa di, 30 novembre 2024 –nella notte ildell'abitazione dell'europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco, a Canosa di, nel nord Barese. Il politico e lainma nessuno è rimasto ferito. "Non è stata una notte facile e lo spavento rimane", dice lo stessoringraziando quanti gli hanno dimostrato vicinanza. "Non voglio fare congetture, confido nell'attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili", aggiunge. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta, al momento a carico di ignoti, per chiarire cosa sia successo. Da quanto finora ricostruito, l'incendio è divampato intorno alle 3 di notte, probabilmente causato dal lancio di una molotov. Si tratta del terzo episodio dello stesso tipo registrato in città nelle ultime settimane.