Pallavolo Antropova | L' oro olimpico? Il gruppo ha fatto la differenza

Firenze, 30 nov. - (Adnkronos) - La vittoria alle Olimpiadi di Parigi insegna che "l'unione, ilhala. Ho ricevuto tantissimi commenti dalle persone che non seguivano lae che hanno detto che si vedeva veramente che avevamo unmolto coeso, ed è secondo me uno dei complimenti migliori". Lo ha detto Ekaterina, campionessa della nazionale femminile italiana di volley che per la prima volta nella sua storia ha vinto l'oro, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione del talk show "I campioni si raccontano", evento organizzati oggi nell'ambito del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. La campionessa olimpica e punto di forza della Savino Del Bene Scandicci, a proposito dell'evento Fair Play Menarini ha aggiunto: "E' un onore esser qua stasera e riuscire a trasmettere qualcosa che va oltre l'importanza delle vittorie".