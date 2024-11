Ilrestodelcarlino.it - Mamma e figlio pusher, la coppia va a giudizio

Fermo, 30 novembre 2024 – Depositava il denaro del traffico di droga sul conto corrente postale dellacompiacente per poi riciclarlo. Per questo motivo sono finiti nei guai un albanese di 38 anni residente a Porto Sant’Elpidio e la madre 70enne, anche lei di origini albanesi ed ex dipendente di una comunità di Fermo. Per entrambi il pm Marinella Bosi ha chiesto il rinvio ae il gip del tribunale di Fermo ha fissato l’udienza preliminare per marzo. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura delle Repubblica di Fermo, che già da diversi mesi era sulle tracce di una presunta organizzazione di matrice albanese che controllerebbe il traffico di droga nel Fermano. Su richiesta degli inquirenti il gip ha disposto il sequestro preventivo del tesoretto, per decine di migliaia di euro, accumulato dal trafficante e depositato sul conto corrente postale della madre attraverso una serie di versamenti di denaro contante e assegni.