Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2024 in DIRETTA: Monsorno e Graz ai quarti, attesa per Pellegrino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45: Moilanen terzo, Vuorinen sesto9.43: Hellweger è 15mo a 6?45 dalla testa, Chappaz undicesimo davanti agli azzurri9.43: Taugboel si inserisce al quinto posto, Klaebo va in testa con 2?55 di vantaggio su Moser9.42: E’ nonoa 3?19 da Moser9.41: Stoelben si inserisce al quarto posto9.39: Valnes secondo, Northug quarto9.38: Haeggstroem terzo al traguardo9.37: Moser in testa davanti a Wiig al traguardo9.30: Tra poco la gara maschile. Per l’Italia al via Federico, Michael Hellweger, Davide, Francesco De Fabiani,9.28: Questa la composizione deifemminili, compito durissimo per le azzurre:Quarto di Finale 1Jasmi Joensuu (FIN)Amanda Saari (FIN)Jonna Sundling (SWE)Kerttu Niskanen (FIN)Johanna Matintalo (FIN)Kristin Austgulen Fosnaes (NOR)Quarto di Finale 2Linn Svahn (SWE)Hedda Oestberg Amundsen (NOR)Ane Appelkvist Stenseth (NOR)Anne Kyllonen (FIN)Victoria Carl (GER)Rosie Brennan (USA)Quarto di Finale 3Maja Dahlqvist (SWE)Coletta Rydzek (GER)Caterina Ganz (ITA)Tiia Olkkonen (FIN)Barbora Antosova (CZE)Tiril Udnes Weng (NOR)Quarto di Finale 4Nadine Faehndrich (SUI)Katri Lylynpera (FIN)Laura Gimmler (GER)Frida Karlsson (SWE)Jessie Diggins (USA)Katharina Hennig (GER)Quarto di Finale 5Johanna Hagstroem (SWE)Julie Myhre (NOR)Nicole(ITA)Emma Ribom (SWE)Sofie Krehl (GER)Anja Weber (SUI)9.