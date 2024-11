Inter-news.it - LIVE Genoa-Inter Primavera 1-1, GOOOOLLL! Lavelli pareggia i conti!

L’è pronta a scendere in campo per la tredicesima giornata del Campionato1 contro il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13.00. Si gioca allo Stadio Ferruccio Chittolina., CAMPIONATO1 1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP34? GOOOOOLLL!! L’trova il pareggio alla mezz’ora: ottimo lavoro di De Pieri sulla destra, che trova la sovrapposizione di Della Mora. Quest’ultimo cerca la porta, dove trovapronto al tap-in vincente.DE PIERI, DELLA MORA,29? PERICOLO! Ilcausa ancora problemi all’: Arboscello dalla distanza sorprende tutti con un destro forte e a giro verso la porta nerazzurra: Zamarin devia in angolo.