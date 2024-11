Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: al via il Q3 a Lusail!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN! 1:20.520 per il campione del mondo, Russell a 55 millesimi, poi Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton e Sainz.Sainz si migliora, ma resta in quinta posizione a 0?466 da Sainz, così come Leclerc che è a 0?277 da Russell.-1 minuto. Parte il giro per le due Ferrari, prima Sainz e poi Leclerc.-2 minuti. Rientrano tutti in pista per il colpo finale, adesso ci si gioca la pole.-3 minuti. Nulla da fare per Norris che molla in questo primo tentativo: ora rientrerà ai box e poi avrà un nuovo colpo.-4 minuti. Verstappen è secondo! 45 millesimi di ritardo da Russell, fantastico il campione del mondo.-5 minuti. Norris ha fatto un errore e quindi ancora non ha fatto registrare il tempo. Piastri solo quinto a 0?564.-6 minuti.