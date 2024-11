Anteprima24.it - Lega, Sauchella nominato esperto a supporto del sottosegretario al lavoro Durigon

Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvocato Giuseppe, consigliere comunale a Torrecuso e già amministratore unico di Sannio Europa, è statodal Ministro dele delle Politiche Socialideldi Stato Claudio. L’avvocato, in particolare, si occuperà dell’attività “di elaborazione e redazione tecnica di atti a contenuto normativo e a quella di studio, analisi e ricerca in materia di politiche di sostegno e misure per le imprese”.“Ringrazio ilClaudioper la fiducia accordatami, è un onore per me seguire professionalmente alcune attività governative e farò del mio meglio per soddisfare le esigenze tecniche del ministero”, afferma l’avvocato. Soddisfatto per la nomina il dirigente regionale degli Enti Locali dellaLuigi Barone: “È un riconoscimento all’amico avvocato Giuseppema anche al territorio sannita.