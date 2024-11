Sport.quotidiano.net - "Le Velo - L’Europa per lo sport". Lunedì la cerimonia a Scarperia. Premiati Martinelli e Sambinello

Con il patrocinio dei Comuni del Mugello e dell’Ussi Toscana, si svolgeràprossimo, 2 dicembre, alla Fattoria "Il Palagio" acon inizio alle ore 20, ladella 27esima edizione del Premio Internazionale "Leper lo". Anche quest’anno nel rispetto della tradizione sfileranno in passerella grandi personaggi dello. Ma oltre alla bravura nel raggiungere certi risultati la giuria tiene conto dell’umanità, dell’impegno e delle serietà dei personaggi scelti. In primo piano il ciclismo con ben 4 riconoscimenti a Giuseppe, Enea, Riccardo Magrini ed alla Fondazione Michele Scarponi. Perun premio speciale quale dirigenteivo ed ex ciclista, attivo come direttoreivo dal 1986. Per Eneadel Team Vangi Il Pirata, premio quale promettente juniores autore di una splendida stagione.