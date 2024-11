Sport.quotidiano.net - La Robur a caccia di tre punti pesanti. Sarà ballottaggio tra Masini e Boccardi

L’ultimo periodo, per il Siena, è stato un saliscendi di risultati. Nel momento in cui il peggio sembrava essere passato, ecco un nuovo scivolone, a mettere in risalto le fragilità della squadra. A inizio stagione, a fronte di prestazioni non proprio esaltanti, i bianconeri sono sempre, o quasi, riusciti a portare a casa ‘la pagnotta’, con un pizzico di fortuna sì, ma anche con cinismo e una bella solidità difensiva. Da quel maledetto derby con il Livorno, peraltro perso immeritatamente, tutto è precipitato e tra alti e bassi, i ragazzi di Magrini non sono più riusciti ad alzare, con decisione, la testa. Tanti errori, tante disattenzioni, tante mancate reazioni e black out li hanno fatti scivolare furi dalla zona play off. Per poter credere in un pronto riscatto, in campionato che possa avere ancora molto da dire, serve allora una definitiva inversione di rotta, fatta di attenzione, partecipazione, carattere e giusto atteggiamento.