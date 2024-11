Ilrestodelcarlino.it - La neve anticipa la magia del Natale nelle Marche: le foto

Macerata, 30 novembre 2024 – Ha fatto menodel previsto, ma comunque un po’ di bianco è arrivato nel Maceratese. La coltre non è sufficiente per aprire gli impianti e sciare, ma offre un bel panorama e rende l’atmosfera più natalizia. Qualche centimetro a Frontignano di Ussita e Bolognola. “È stata prevista altratra giovedì e venerdì e dopo l’8 dicembre”, dice Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski. Intanto oggi e domani lo ZChalet di Bolognola è aperto dalle 9 alle 20 per “un weekend in bianco”. Il vento forte abbatte le luminarie diin centro ad Ancona Continuano a scendere i fiocchi anche nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. “È di buon auspicio”, dice Giulia Antonelli che segue l'aspetto direzionale e marketing.